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Kasadan para çalan şüphelinin sürünerek dükkândan çıktığı anlar kamerada

Kasadan para çalan şüphelinin sürünerek dükkândan çıktığı anlar kamerada
Kasadan para çalan şüphelinin sürünerek dükkândan çıktığı anlar kamerada

Sancaktepe’de bir dükkâna arka kapısından giren şahıs, kasadaki 600 TL'yi çaldıktan sonra, yürüyerek girdiği dükkândan sürünerek dışarı çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kasadan para çalan şüphelinin sürünerek dükkândan çıktığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesi'nde 23 Haziran'da 23.20 sıralarında bir dükkânda yaşandı. Dükkanın arka kapısını zorlayarak açan şahıs, içeri girdikten sonra kasaya yöneldi. Şüpheli şahıs kasadaki 600 TL parayı çaldı.

Yürüyerek geldi, sürünerek kaçtı

Kasadaki paraları çalan şahıs, daha sonra gizlenmek amacıyla yere yatıp sürünmeye başladı. Şahıs yürüyerek girdiği iş yerinden sürünerek dışarı çıktı. Yaşanan hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kimliği tespit edilen İ.G. isimli şüpheli şahıs, 24 Haziran tarihinde Sancaktepe ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde polislerce yakalandı. Şüpheli şahıs, “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan aynı gün adli makamlara sevk edildi.

Cem Güney Kılıç
 

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