Kasalarca hamsi yola saçıldı

Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine giden Ali Osman Aktaş yönetimindeki hamsi yüklü 61 K 22399 plakalı tır, Sürmene ilçesinden geçişi sırasında yolda arıza nedeniyle duran bir başka tıra dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu arkadan çarptı. Kaza sonrası tırın dorsesinde yüklü olan yüzlerce kaza hamsi yola saçılırken, tır şoförü kazada ağır yarandı. Yola saçılan hamsiler nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Rize-Trabzon istikametinde yol tek şeritten ulaşıma kapanırken, yola saçılan hamsileri temizlemek için Sürmene ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında hamsiler yoldan temizlendi.

İsmail Kılıç