Kasapoğlu: “Kutlu mücadelemizi karalayanların bu ülkenin gençleri için çakılmış bir çivisi yok”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlıktaki konferans salonunda düzenlenen “Elazığ Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni”ne katıldı. Elazığ Valisi Ömer Toraman, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Elazığ heyetiyle, kentte yapılacak gençlik ve spor yatırımları protokol imza töreni için bir araya gelinen toplantı açılış konuşmalarıyla başladı. Burada bir de konuşma gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, Elazığ'da atılan spor adımlarına değindi.

“Hiçbir ayrım gözetmeksizin gençlik ve spor yatırımlarını görürsünüz”

81 ilde yüzlerce eserin hızlı bir şekilde yükseldiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, aynı şekilde gençlik merkezlerinin, gençlik ofislerinin, kampların yapıldığını belirterek, “Doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle hiçbir ayrım gözetmeksizin hangi vilayete hangi ilçeye, köylere kadar giderseniz son 20 yılda inşa edilmiş gençlik ve spor yatırımlarını görürsünüz. Bu mücadele gençlerimizi spora eriştirme mücadelesidir. Bu mücadele 85 milyonun her bir ferdi için hizmetlerde fırsat eşitliğini ortaya güçlü bir şekilde koyma mücadelesidir. Bugün bu kutlu mücadelemizi karalamaya kalkanların, bu ülkenin gençleri için, bu ülkenin evlatları için çakılmış bir tane çivisi, örülmüş bir tane tuğlası yok. Hiçbir yaraya merhem olmadıkları gibi ‘neden bu kadar gençlik merkezi yapıyorsunuz, neden bu kadar tesis yapıyorsunuz' diye bir de bizi eleştiriyorlar” diye konuştu.

“Onlar anlamıyor, onların işi laf-ü güzaf”

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerin ve sporcuların bakanlığı olduğunu, Türkiye'nin neresinde olursa olsun gençleri bakanlığa davet ederek birlikte vakit geçirdiklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, “Halk için millet için hizmet için yapılan eserlerden alelade yapılar olarak bahsediyorlar. Onlar anlamıyor, onların işi laf-ü güzaf. Bizlerin Anadolu'da bir uçtan bir uca inşa edilmiş havuzlarımıza, pistlerimize, stadyumlarımıza, salonlarımıza baktığınızda her şeyden önce millete olan sevgimizi, sevdamızı, inancımızı, umudumuzu görürsünüz ve daha güçlü yarınlara olan o kutlu yürüyüşümüzü görürsünüz. Türkiye'nin spor vizyonunu Türkiye'nin gelecek tahayyülünü, spora verdiği, gençlerine verdiği değeri görürsünüz. 20 yılda ilmek ilmek işlenen binlere eserle bizler sadece altyapıyı büyütmedik. Bu bakanlık gençlerin, sporcuların bakanlığı. Türkiye'nin neresinde olursa olsun hamdolsun gençlerimizi buraya davet ediyor birlikte oluyoruz, bakanlıklarını tanıyorlar. Yarın bu bakanlığı sizler yöneteceksiniz. Yarın Türkiye'nin yöneticisi sizlersiniz. O yüzden birlikteki köprüleri, birliğimizi, beraberliğimizi, irtibatımızı ve gönül köprülerimizi en güçlü şekilde inşa edeceğiz ve kimsenin bu iletişimi, bu irtibatı, bu gönül bağını engellemesine de rıza göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Elazığ'da 2002'de bir tane yurt vardı, şimdi 7 tane”

2002 öncesi Elazığ'da bir adet spor tesisi olduğunu, bu sayıyı 27'ye çıkarttıklarını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Elazığ'da 2002'de bir tane yurt vardı. Hamdolsun şimdi 7 tane birbirinden donanımlı, konforlu, güvenli yurtlarımız var. Hiçbir gençlik merkezimiz yokken şimdi 2 gençlik merkezimiz var ve inşallah bu protokolle gençlik merkezi olmayan ilçemiz de kalmayacak, beldelere kadar yapacağız beldelere kadar. Bizim bu ülkenin yarınlarına dair çok büyük hayallerimiz var. Bu ülkenin birbirinden kıymetli pırıl pırıl gençleri için boşa harcayacak bir saniyemiz dahi yok. Bu ülkeyi layık olduğu seviyelere yükseltmek için, yeni değerleri, imkanları sağlamak için, yeni şampiyonların, yeni yıldızların yetişmesini ortaya çıkarmak için tıpkı bugün olduğu gibi el birliğiyle omuz omuza çalışacağız. Gençler, bu tesisler her şeyden önce sizler için” diyen Kasapoğlu, Elazığ'a yapılacak olan yeni yatırımları şöyle sıraladı:

“Atletizm pisti, 3 poligonlu Trap Skeet alanı, 3 adet nizami futbol sahası, 250 kişi kapasiteli 3 spor salonu, 3 antrenman salonu, 4 adet mahalle tipi gençlik merkezi, 2 adet kütüphaneli gençlik merkezi ve bir adet TİP gençlik merkezi olmak üzere 7 yeni gençlik merkezi, 38 yeni halı saha, 16 basketbol ve voleybol alanı, tenis kortu, 100 yeni basketbol alanı.”

Vali Toraman ise Elazığ'daki spor tesislerinden dolayı Bakan Kasapoğlu'na memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Toraman, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası yaraların pek çok açıdan sarıldığını, yeni yerleşim alanlarının oluştuğunu söyledi.

Huzeyfe Tarık Yaman - Mert Cerrahoğlu