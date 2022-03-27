Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü

Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde saat 18.00'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Erdal Gerni'ye ait kasap işletmesine yardımcı olan Faruk K. (35), iki kuzuyu neredeyse yarı fiyatına bir müşteriye sattı. Faruk K., patronuyla konuşup kuzuların yarı fiyatına satıldığını öğrenince duruma sinirlenip kendini eve kilitledi ve evin pencere camını kırdı. Eline pompalı tüfek alıp pencereye çıkan Faruk K.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, özel harekat timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çelik yelek giyen polis, Faruk K.'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Faruk K. yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından ikna edilip, ekiplerce polis merkezine götürüldü. Pompalı tüfeğe el koyan polis, yaptığı incelemede tüfeğin içerisinde fişek olmadığını belirledi. Yine evin içerisinden pitbull cinsi hamile bir köpek de dışarıya çıkartılıp Faruk K.'nin arkadaşlarına teslim edildi.

"Macera peşinde"

Faruk K.'nin normalde iyi birisi olduğunu söyleyen işletme sahibi Erdal Gerni, “Macerayı sevdiği için macera peşinde. Kötü alışkanlıkları var. Madde kullanınca kendini kaybediyor. Böyle olunca da polise haber verdik” dedi.

“Çok ucuza vermiş kuzuları”

Olayın öncesinde Faruk K.'nin kuzuları ucuza sattığını da belirten Gerni, “Çok ucuz vermiş kuzuları. İkisini bin 800 liraya vermiş. Normalde 3 bin 500 lira. Ama bizim çocuğumuz olduğu için bir şey demedik. Kafası akşamdan iyiydi. Dün ayakkabı aldım, tıraş da ettirdim.” ifadelerini kullandı.

Suat Metin