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Kasasında metrelerce yükseklikteki çuvallarla ilerleyen kamyon kamerada

Kasasında metrelerce yükseklikteki çuvallarla ilerleyen kamyon kamerada
Kasasında metrelerce yükseklikteki çuvallarla ilerleyen kamyon kamerada

Ümraniye’de kasasında metrelerce yükseklikte çuvallar bulunan kamyon görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun kasasından sarkan içi dolu çuvalların şans eseri yola devrilmemesi olası bir faciayı önledi. Kasasında metrelerce yükseklikteki çuvallarla ilerleyen kamyon vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kasasında metrelerce yükseklikteki çuvallarla ilerleyen kamyon kamerada - Tıkla İzle

Ümraniye'de seyir halinde olan bir kamyon, kasasındaki yüklerle görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun kasasına yüklenen çuvalların metrelerce yüksekliğe ulaştığı ve kasadan sarktığı görüldü. Güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikteki çuval yükü ile yola çıkan kamyon sürücüsü bu sorumsuz hareketi ile pes dedirtti. Kamyon kasasından sarkan çuvalların şans eseri yola devrilmemesi trafikte olası bir faciayı önlemiş oldu.

Kamyonun, kasasındaki metrelerce yükseklikte çuvalların yola sarkarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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