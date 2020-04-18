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Kasasında sebze meyve değil otomobil taşıdı

Kasasında sebze meyve değil otomobil taşıdı
Kasasında sebze meyve değil otomobil taşıdı

Adana’nın Feke ilçesinden Kozan’a seyir halinde olan bir pikabın, hiçbir güvenlik önlemi olmadan kasasında sebze taşır gibi otomobil taşıması görenleri şaşkına çevirdi.

Adana'nın Feke ilçesinden Kozan ilçesine seyir halinde olan ve yük taşımada kullanılan 01 RT 648 pikabın kasasına tahta paletlerle araba yüklendiği görüldü. El yapımı tahta takozlar ile arabanın kaymaması için ilkel bir önlem alan sürücü, yol boyu vatandaşların şaşkın bakışları arasında seyretti. Kasasında 31 EY 202 plakalı Toros otomobil ile Kozan istikametine ilerleyen pikap sürücü, taşıdığı yüke ve yol açtığı riske aldırmadan yoldaki kamyonları sollayarak hızla yol alması görenlere pes dedirtti.

Beril Solmuşgül

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