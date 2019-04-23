Kasasındaki demir parçasıyla yolda tehlike saçan tır kamerada

Tuzla'da seyir halindeki bir tır, kasasına güvenlik önlemi olmadan koyulan demir parçası ile ilerledi. Tırın kasasından sarkan demir parçası adeta faciaya davetiye çıkardı. Kasasında demir parçası taşıyan tır bir şeridi tamamen kapatarak ilerledi. Yoldaki diğer araçlar, tırın yanından geçerken demire çarpmamak için yavaşlayarak uzaktan geçmek zorunda kaldı. Kasadan sarkan demir parçasının şans eseri yola düşmemesi olası bir kazayı önlemiş oldu. Sorumsuz sürücü güvenlik önlemi almadan kasasına yüklediği demirle hem trafik güvenliğini hem de yolcuların canını hiçe saydı.

O anlar yolda ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kasasında büyük demir parçası taşıyan tır yolda ilerliyor. Kasadaki demir parçası tırın yanından diğer şeritlere uzanarak sarkıyor.

Halit Arslan

