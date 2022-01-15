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Kaşık isteme bahanesiyle kasiyeri oyaladı, parayı çaldı

Kaşık isteme bahanesiyle kasiyeri oyaladı, parayı çaldı
Kaşık isteme bahanesiyle kasiyeri oyaladı, parayı çaldı

Esenyurt’ta geçtiğimiz ay yabancı uyruklu bir şüpheli müşteri gibi girdiği dükkanda kasiyeri oyalayarak 220 Lira para çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaşık isteme bahanesiyle kasiyeri oyaladı, parayı çaldı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz ay Atatürk Mahallesinde gerçekleşti. Yabancı uyruklu bir şüpheli müşteri gibi geldiği markette iddiaya göre kasiyerden kaşık isteyerek dikkatini dağıtırken, kasanın açık kalmasını fırsat bilerek tezgahın arkasına elini uzatıp 220 Lira para çaldı. Durumu fark eden dükkan sahibi polise haber vererek şikayetçi oldu. Kaçmaya çalışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Kasiyer kaşığı getirmek için dışarı çıktığında parayı alıyor"

Olay hakkında konuşan dükkan sahibi Yusuf Şenay, "Kasada eksik para çıktığını fark ettim. Kamera kayıtlarını izlediğimde yabancı birinin kasiyeri oyalamak için dondurma kaşığı istediğini gördüm. Kasiyer kaşığı getirmek için dışarı çıktığında parayı alıyor. Biz hırsız oradayken polisi aradık ve şahıs kaçmaya başladı. Polis ekipleri şahsı yakaladı. Karakola giderek ifade verdik ve paramızı teslim aldık. Şüpheli mahkeme kararı ile serbest bırakıldı. Önümüzdeki ay tekrar mahkememiz var'' dedi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anlarında ise şahsın kasiyeri dondurma kaşığı isteme bahanesiyle oyalayarak kasadan para çaldığı ve iç çamaşırına sakladığı görüldü.

Murat Delice - Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım
 

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