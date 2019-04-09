'Kaşıkçı Cinayeti'ne karışanlara ABD'ye giriş yasaklandı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı, cinayetindeki rolleri gerekçesiyle isimlerini açıkladığı 16 kişinin ABD'ye girmelerinin uygun olmadığını belirtti.

Pompeo, Listede 16 Suudi Arabistan vatandaşının isimlerini şu şekilde duyurdu; Suud al-Qahtani; Maher Mutreb; Salah Tubaigy; Meshal Albostani; Naif Alarifi; Muhammed Alzahrani; Mansour Abahussain; Khalid Alotaibi; Abdülaziz Alhawsawi; Waleed Alsehri; Thaar Alharbi; Fahad Albalawi; Badr Alotaibi; Mustafa Almadani; Saif Alqahtani; ve Türki Alsehri olarak açıklandı.