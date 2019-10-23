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Kasım ara tatili ne zaman? 2019 Kasım tatili hangi tarihte? İlk ara tatil ne zaman ve kaç gün olacak?

Kasım ara tatili ne zaman? 2019 Kasım tatili hangi tarihte? İlk ara tatil ne zaman ve kaç gün olacak?
Kasım ara tatili ne zaman? 2019 Kasım tatili hangi tarihte? İlk ara tatil ne zaman ve kaç gün olacak?

Kasım ara tatili ne zaman? 2019 Kasım tatili hangi tarihte? soruları sıkça araştırılmaya başlandı. Kasım ayına yaklaşmamızla birlikte ilk ara tatil heyecanı öğrencileri sardı. Kasım tatili olarak da adlandırılan ilk ara tatil için geri sayım başladı. Peki, Kasım tatili ayın kaçında, Kasım ara tatili hangi gün? İşte tüm detaylar...

Kasım ara tatili ne zaman? 2019 Kasım tatili hangi tarihte?

MEB'in yeni eğitim öğretim yılı içerisinde başlatacağı ara tatil uygulaması heyecanla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci ilk kez ara tatil için gün sayıyor. 1 haftalık tatil öğrenciler için heyecanla bekleniyor. Kasım ara tatili ne zaman? 2019 Kasım tatili hangi tarihte? soruları öğrenciler ve veliler tarafından bolca araştırılmaya başlandı. Peki, ilk ara tatil ne zaman? İşte tüm detaylar burada...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?


MEB'in eğitim öğretim takvimi içerisinde aktardığı bilgilere göre ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında olacak. Öğrenciler hafta sonu tatillerinin de araya girmesiyle birlikte 16 Kasım Kasım 2019 Cumartesi gününden başlayarak 25 Kasım 2019 Pazartesi gününe kadar tatil yapmış olacaklar. Yani 2019 Kasım ayında öğrenciler 9 günlük bir ara tatil yapacaklar.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. 15 Kasım Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak olan öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak.

İkinci bir haftalık ara tatil ise Nisan ayında olacak. İkinci ara tatil ise 3 Nisan Cuma ders bitiminde başlayacak 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler için ders zili çalacak.

15 TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak.

Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.


Yılın geri kalanında uygulanacak olan takvimdeki tatiller ise şöyle;

 

Yarıyıl Tatili:20-31 Ocak 2019

2. Ara Tatil: 6-10 Nisan 2019

Kapanış:19 Haziran 2019

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