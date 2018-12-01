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Kasım ayı ihracatı 15 milyar 532 milyon dolar, ithalatı ise 16 milyar 136 milyon dolar olarak gerçekleşti

Kasım ayı ihracatı 15 milyar 532 milyon dolar, ithalatı ise 16 milyar 136 milyon dolar olarak gerçekleşti
Kasım ayı ihracatı 15 milyar 532 milyon dolar, ithalatı ise 16 milyar 136 milyon dolar olarak gerçekleşti

Ticaret Bakanlığının idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2018 yılı Kasım ayı ihracatı 15 milyar 532 milyon dolar, ithalatı ise 16 milyar 136 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kasım ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,49 artarak 15 milyar 532 milyon dolara yükseldi. Böylece geçen ay itibariyle ihracatımız 15,5 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Kasım ayı ihracat değerine ulaştı" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatımızda bir rekor da son 12 aylık dönem itibarıyla geldi. Son 12 aylık ihracatımız ise yüzde 7,8 artışla 168 milyar 77 milyon dolara yükselirken, bu rakam da Cumhuriyet tarihinde ulaştığımız en yüksek yıllık ihracatımız oldu" dedi.  

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