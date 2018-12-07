Kasım ayının en çok konuşulan konusu seçimler oldu

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Kasım ayı siyaset haberlerini inceleyerek rapor hazırladı. Raporda, basına en fazla konu edilen başlığın yerel seçimler olduğu belirlenirken 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde sandıktan başarıyla çıkmak isteyen siyasi partiler, adaylarını açıklaması gündemin ilk maddesi oldu.

Yerel seçimler öncesi siyasi partiler, ittifak açıklamaları ile gündemdeydi

Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte partiler arası ittifak çalışmalarındaki son durumlar daha fazla konuşulur, tartışılır hale geldi. Bu bağlamda AK Parti-MHP ittifakına karşı muhalefetin nasıl bir ittifak kuracağı da merak konusu oldu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel konuya ilişkin, ''Sadece İYİ Parti değil; Cumhur İttifakı dışında kalan, onların dışladıkları herkes bizim ittifak ortağımızdır'' açıklamasıyla dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada ittifakla ilgili "Şu ana kadarki gelişmeler olumlu ve verimli, ittifak iyi gidiyor, karşılıklı jestler olabilir" diyerek AK Parti ile yapılan Cumhur İttifakı'nın devamlılığına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Muğla, Adana, Manisa, Mersin, Aydın ve Osmaniye'de aday çıkarmayarak yerel seçimde ittifak konusunda anlaştığı MHP'nin adaylarını destekleyeceğini bildirdi.

Siyasi partilerden bazıları ise ittifak konusuna temkinli yaklaştı. SP lideri Temel Karamollaoğlu seçimde herhangi bir ittifak yapmayacaklarına yönelik açıklamalarda bulunurken, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti'nin geriletilmesi için aday profilinin uygun olması halinde CHP-İYİ Parti adayını destekleyebileceklerini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise partisinin zor şartlar altında yola çıktığını belirterek, "Biz zor şartlara alışkınız. Ve tek başımıza gitme konusunda da herhangi bir sorunumuz yok" dedi. MTM'nin hazırlamış olduğu rapora göre Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler, 135 bin 294 haberle siyaset gündeminin en çok konuşulan konusu oldu.

G-20 Zirvesi dünya basınında büyük ilgi gördü

Bu yıl ev sahipliğini Arjantin'in yaptığı ve 19 lider ile Avrupa Birliği'nin katıldığı zirve, G20 Liderler Bildirgesi'nin imzalanmasıyla sona erdi. 31 maddeden oluşan ve ağırlıklı olarak uluslararası ekonomik düzene vurgu yapılan bildirgede, öncelikle kurallara bağlı bir uluslararası düzenin işlediğinden emin olmanın önemine işaret edildi.

Costa Salguero Fuar Merkezi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etti. 'Adil ve Sürdürülebilir Gelecek' temalı özel oturuma katılan Erdoğan, oturum öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile de bir süre sohbet etti. Erdoğan ve Trump'ın bu sırada birbirlerine sarılmaları dikkat çekti. Sohbete Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ettiler. Dünyanın dört bir yanından 3 binden fazla gazetecinin takip ettiği G20 Liderler Zirvesi, Kasım ayında 19 bin 946 haberin konusu oldu.

Öztürk Yılmaz'ın Türkçe Ezan açıklaması tepki çekti

Türkçe ezan tartışmalarıyla gündeme gelen CHP'li Öztürk Yılmaz, partiden ihraç edildi. Yılmaz, bir televizyon programında ezanın Türkçe okunmasını isteyince, partisi tarafından disipline sevk edilmişti. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkçe ezan tartışmalarıyla ilgili "Karanlık hayallerini bir tarafa bıraksınlar. Türkçe ezan meselesi bu aziz milletin zihninde, hafızalarında bir kara leke gibi durur ve hatırlamak istemezler" açıklamasında bulundu. Öztürk Yılmaz'ın tartışma oluşturan sözleriyle Kasım ayında gündem konusu haline gelen ezanın Türkçe okunmasıyla ilgili medyada 10 bin 122 adet haberin bulunduğu belirlendi.

Türk Akımı projesinin deniz kısmı tamamlandı

31.5 milyar metreküp Rus doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Türk Akımı projesinde sona yaklaşıldı. Deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla 19 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı. Rusya'nın Anapa şehrinden başlayan boru hatlarının Karadeniz'in dibinden geçerek Kıyıköy'e ulaşacağı proje tamamlandığında Türkiye, Avrupa için enerji köprüsü haline gelip stratejik konumunu güçlendirmiş olacak. İlk hattın Türkiye'ye, diğer hattın da Avrupa ülkelerine doğal gaz sevki gerçekleştirmesi öngörülen proje, Medya Takip Merkezi'nin raporuna göre Kasım ayının 5 bin 500 haberle dikkat çeken konu başlıklarından biri oldu.

Adil kullanım kotası 2019 itibarıyla ortadan kalkıyor

İnternet kullanıcılarının, kullanım esnasında yoğun veri trafiğinden etkilenmemesi için ve oluşabilecek teknik problemleri engellemek amacıyla uygulanan planlanmış uygulamalar bütünü olan Adil Kullanım Kotası, Kasım ayının gündem konularından biriydi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Ocak 2019 itibarıyla Adil Kullanım Noktası'nın (AKN) tamamen kaldırılacağını belirterek, "AKN'nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak" dedi.

2019 yılı başından itibaren tüm internet abonelerini etkileyecek düzenlemede tarifeler 'kotalı' veya 'kotasız' olacak. Ayrıca 'AKK' gibi bir uygulama söz konusu olmayacak. İnternette belirli bir kullanımdan sonra hızı düşüren Adil Kullanım Kotası, 2019 yılında hayatımızdan çıkıyor olmasıyla bin 802 haberde yer aldı.