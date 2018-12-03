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Kasım ayının zam şampiyonu 'kuru soğan'

Kasım ayının zam şampiyonu 'kuru soğan'
Kasım ayının zam şampiyonu 'kuru soğan'

Kasım ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 50,58 yükselişle kuru soğan oldu. Aynı dönemde benzin yüzde 5,56’lık oranla fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,63 artış gerçekleşti. Bununla birlikte söz konusu dönemde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. TÜFE'de aylık olarak en yüksek artış gösteren ürün yüzde 50,58 artışla kuru soğan oldu. Kuru soğanı yüzde 18,59'luk fiyat artışla kadın kabanı izledi.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER 

Kasım ayında fiyatı en çok artan ürünler:
Kuru soğan yüzde 50,58
Kaban (kadın için) yüzde 18,59
Patates yüzde 15,29
Kuru fasulye yüzde 13,69
Kabak yüzde 13,53
Salatalık yüzde 12,78
Bot (çocuk için) yüzde 11,53
Patlıcan yüzde 9,12
Hırka (kadın için) yüzde 8,88
Bot (erkek için) yüzde 8,83
Ketçap yüzde 8,74
Buğday unu yüzde 8,19
Erkek mont yüzde 8,08
Kargo gönderme ücreti yüzde 7,64
Bulgur yüzde 7,34
Kazak (çocuk için) yüzde 6,56
Pil yüzde 6,35
Sarımsak yüzde 6,13
Yeşil soğan yüzde 6,07
Sweatshirt (erkek için) yüzde 5,62

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER 

Kasım ayında fiyatı en fazla azalan ürünler şu şekilde oluştu:
Benzin yüzde 5,56
Çamaşır makinesi yüzde 5,87
Bulaşık makinesi yüzde 6,69
Yatak bazası yüzde 6,73
Mücevher (altın) yüzde 7,78
Yumurta yüzde 8,19
Ayva yüzde 8,77
Kanepe yüzde 8,92
Yatak çift kişilik yüzde 9,69
Yemek odası takımı yüzde 10,33
Karnabahar yüzde 10,35
Beyaz lahana yüzde 11,47
Otomobil (benzinli) yüzde 11,75
Uçak bileti ücreti yüzde 13,80
Otomobil (dizel) yüzde 13,87
Limon yüzde 15,68
Domates yüzde 16,72
Ispanak yüzde 21,58
Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 22,26
Portakal yüzde 32,35  

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