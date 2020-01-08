İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kasım Süleymani, Kirman'da toprağa verildi

Kasım Süleymani, Kirman'da toprağa verildi
Kasım Süleymani, Kirman'da toprağa verildi

Kasım Süleymani’nin cenazesi Kirman kentinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

ABD'nin Irak'taki operasyonu ile öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman kentinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Kirman kentinde düzenlenen törende yaşanan izdiham nedeni ile ertelenen cenazenin defin işlemi gece saatlerinde gerçekleştirildi. İran devlet televizyonu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yapılan saldırıyla Kasım Süleymani'nin intikamının alınmasının ardından cenazenin defnedildiğini vurguladı.

Törende çıkan izdihamda 56 kişi hayatını kaybetmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.