Kasımpaşa: 1 - Atiker Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov'un ceza sahası içine açtığı ortada Perica'nın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kurtardı.

24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Volkan'ın şutunu kaleci Scuffet kornere çeldi.

25. dakikada Volkan'ın ceza sahası içine verdiği uzun pasta topla buluşan Skubic'in şutunda top kaleci Scuffet'den döndü. Dönen topa vuran Milosevic'in şutunu kaleci Scuffet oyun alanı içinde çeldi ve top Ömer'in önünde kaldı. Ömer'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Trezeguet'in kullandığı köşe vuruşunda pası Hajradinovic'e verdi. Hajradinovic'in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Ben Youssef'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

73. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Koita'nın şutu direkten oyun alanı içine döndü.

90+2. dakikada sağ taraftan orta açan Trezeguet'in vuruşu kaleye yöneldi. Kaleci Ertuğrul topu son anda oyun alanı içine çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Koray Gençerler, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan, İlhan (Heintz dk. 69), Hajradinovic (Josue Sad dk. 90+1 ?), Koita, Trezeguet, Perica (Veigneau dk. 46)

Yedekler: Eray, Hasan, Uğurcan, Çağtay, Özgür, Azad

Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk

Atiker Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Ali, Uğur, Ferhat, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali (Hurtado dk. 77), Milosevic, Fofana (Hadziahmetovic dk. 65), Yatabare (Jahovic dk. 65)

Yedekler: Serkan, Mücahit, Selim, Ali, Opanasenko, Mücahit Akçay

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Ömer (dk. 25) (Konyaspor), Ben Youssef (dk. 56) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Ferhat (Konyaspor), Ben Youssef (Kasımpaşa)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

