Kasımpaşa 2. sıraya 3 golle yükseldi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skor ile mağlup etti. Kasımpaşa bu galibiyet ile puanını 25'e yükseltti ve Süper Lig'de 2. sıraya yükseldi.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Eduok'un ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Murat Yıldırım'ın eline çarpınca hakem Fırat Aydınus pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

6. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Farnolle'ün solundan ağlara gitti. 1-0



9. dakikada Malatyaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştırdığı top kısa düşünce ceza yayı üzerinde topla buluşan Eduok'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.



16. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Ahmed Ildız'ın Trezeguet'ye yaptığı müdahaleyi hakem Fırat Aydınus penaltı olarak değerlendirdi.



18. dakikada Trezeguet, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.



21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Adem'in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

51. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Adem'in pasında kale önünde kaleci Ramazan ile karşı karşıya kalan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan oyun alanına çeldi.

55. dakikada Pavelka'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eduok'un kaleci Farnolle ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'e çarparak kornere gitti.

57. dakikada sağ taraftan Eduok'un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Josue Sa'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından ağlara gitti. 2-0

64. dakikada sağ taraftan Ahmed Ildız'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün düzelterek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada ceza yayı önünden Adem Büyük'ün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

84. dakikada Tarkan'ın pasında Yeni Malatyaspor yarı sahasında topla buluşan Diagne'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

90. dakikada sol taraftan Özgür Çek'in yaptığı ortada kale önünde Trezeguet'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Özgür Çek, Pavelka, Josue Sa (Hakan Demir dk. 87 ?), Trezeguet, Eduok (Hasan Bilal dk. 89 ?), Tarkan, Diagne (Ethem Erboğa dk. 90+1 ?)

Yedekler: Eray, Mehmet Enes, Onur, Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Cehabake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş (Rahman Buğra dk. 59), Ahmed Ildız, Muırat Yıldırım, Pereira (Eren Tozlu dk. 69), Adem Büyük, Aleksic, Boutaib

Yedekler: Abdul Samed, Gökhan, Ömer Şişmanoğlu, Seth, Mustafa, Miniru, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Diagne (dk. 6 pen. ve 84), Josue Sa (dk. 57) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Diagne, Veysel Sarı (Kasımpaşa), Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın