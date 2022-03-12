Kasımpaşa: 3 - Çaykur Rizespor: 1

Maçtan dakikalar

20. dakikada Bolasie'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Boldrin'in penaltı noktası yakından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

27. dakikada Mortadha'nın pasında topu alan Mabil'in ceza sahası dışı sol çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

32. dakikada Muleka'nın ceza yayından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

34. dakikada Eysseric'in uzun pasında defansın arkasına sarkan Mortadha'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı çeldi.

37. dakikada Eysseric'in pasıyla savunma arkasına koşu yapan Muleka'nın ceza sahası içinde kaleci Gökhan Akkan'ı geçip sol çaprazdan yaptığı vuruşta Holmen boş kaleye giden topu çıkardı.

57. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Umut Bozuk'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muleka'nın vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kurtardı.

65. dakikada Boldrin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Doğucan Haspolat'tan seken topu Selim Ay, Holmen'in önüne gönderdi. Holmen'in ardından meşin yuvarlak Cisse'de kaldı. Cisse'den seken topu alan Selim Ay ise ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

71. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Umut Bozuk'un uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

74. dakikada sol kanattan Hajradinovic'in ortasında ceza sahası içinde topu alan Fall düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

86. dakikada sol kanatta Baiano'nun Umut Bozok'a yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Sarper Barış Saka, Baiano'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan Serbest, Mortadha, Doğucan Haspolat (Tunay Torun dk. 90+3 ?), Eysseric (Rayane Aabid dk. 87 ?), Fall (Ahmet Emin Engin dk. 90+3 ?), Hajradinovic, Muleka, Mabil (Umut Bozok dk. 61)

Yedekler: Harun Tekin, Michal Travnik, Evren Eren Elmalı, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Uros Spajic

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Eren Albayrak (Cemali Sertel dk. 46), Phiri, Gedson Fernandes (Erik Sabo dk. 80 ?), Boyd, Boldrin (Deniz Hümmet, 77), Bolasie (Yusuf Sarı dk. 57), Cisse (Pohjanpalo dk. 77)

Yedekler: Tarık Çetin, Alper Potuk, Ronaldo Mendes, Kubilay Kanatsızkuş, Emir Han Topçu

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Mabil (dk. 27), Umut Bozok (dk. 71), Fall (dk. 74) (Kasımpaşa), Selim Ay (dk. 65) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Baiano (dk. 86) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Tarkan Serbest (Kasımpaşa)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

