Kasımpaşa, Alanyaspor'u farklı mağlup etti

Maçtan dakikalar
20. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
27. dakikada Berkan'ın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
36. dakikada Moubandje defansın arkasında pasında topla buluşan Efkan'ın tek pasında topu alan Bareiro'nun ceza sahası içi sol çaprazından yerden vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kurtardı.
36. dakikada sağ kanattan Koomson'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Hajradinovic'in uzak köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
45+3. dakikada Tarkan'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Varga'nın içeriye çevirdiği topta kale önünde Thelin'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
60. dakikada Haddadi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu önünde bulan Hajradinovic'in penaltı noktası çevresinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
68. dakikada Davidson'un ceza yayı üzerinden sert vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kontrol etti.
80. dakikada Efkan'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Deniz Caner Özaral
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan Serbest, Oussama Haddadi (Evren Eren Elmalı dk. 90 ?), Loret Sadiku (Doğucan Haspolat dk. 84 ?), Daniel Drinkwater (Bistrovic dk. 64), Koomson (Yasin Dülger dk. 84 ?), Kevin Varga (Anıl Koç dk. 64), Haris Hajradinovic, Isaac Thelin
Yedekler: Ramazan Köse, Berk Çetin, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tomas Brecka, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Şenol Can
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl (Juanfran dk. 72), Steven Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Manolis Siopis (Kadzior dk. 61), Salih Uçan ? (Davidson dk. 5), Berkan Kutlu, Efecan Karaca (Ceyhun Gülselam dk. 72), Efkan Bekiroğlu, Adam Bareiro (Mustafa Pektemek dk. 72)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Hasan Hüseyin Acar, Umut Güneş, Tzavellas
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Hajradinovic (dk. 36 ve 60), Thelin (dk. 45+3) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Manolis Siopis (Alanyaspor)
Oğuzhan Ort