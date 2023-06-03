Kasımpaşa-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım

KASIMPAŞA 1-0 BEŞİKTAŞ
Maçtan Dakikalar
1' Maç Başladı
2' Sol kanattan ceza sahasına sokulan Mamadou Fall, pasını içeri aktardı. Kimsenin dokunamadığı top kaleye paralel giderek dışarı çıktı.
8' Kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken top ceza sahasının sağında Mamadou Fall'ın önünde kaldı. Fall'ın çaprazdan yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
12' Eysseric sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Top yandan dışarı çıktı.
19' GOL | Kasımpaşa 0-1 Beşiktaş, Gedson
Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Erdem, Donk, Djilobodji, Hadergjonaj, Yasin, Malsa, Aytaç, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Fall.
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar.
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