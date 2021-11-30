Kasımpaşa, BÜ Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup etti

Maçtan dakikalar

12. dakikada Varga'nın ceza sahası sol çaprazından şutunu kaleci İsmail çeldi. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Ahmet Engin'in müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0

57. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Eysseric, Talha ve Berkay'ı çalımlayarak içeri girdi. Ceza sahasında da yine aynı oyuncuları çalımlarla ekarte eden Eysseric, plase vuruşuyla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 2-0

60. dakikada Ahmet Engin'in ceza sahası sol çaprazından vuruşu savunmadan döndü. Havalanan topu arka direkte önünde bulan Varga'nın altıpas çizgisi üzerindeki dokunuşu filelerle buluştu. 3-0

76. dakikada Berkay'ın ceza sahasında Mortadha'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Kadir Sağlam beyaz noktayı gösterdi.

77. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Tarkan, topu ağlarla buluşturdu. 4-0

86. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Eren'in son çizgiye inip kale önüne çevirdiği pasta Mortadha, topu boş kaleye gönderdi. 5-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kadir Sağlam, Ali Tuna, N. Dinçer Demir

Kasımpaşa: Erdem, Feyzi, Tarkan (Veysel dk. 81 ?), Brecka, Mortadha, Doğucan (Hasan Emre dk. 72), Travnik (Berat dk. 81 ?), Eysseric (Hajradinovic dk. 66), Varga, Ahmet, Umut (Eren dk. 66)

Yedekler: Harun, J. Bruma, Yusuf, Jörgensen, Hadergjonaj

Teknik Sorumlu: Gökmen Barış

BÜ Alanya Kestelspor: İsmail, Murat, Mutlu, Talha, Berkay, Salim, Alp (Hüseyin dk. 66) Okan (Ahmet Ülük dk. 66), Batuhan (İbrahim dk. 66), Ali Berke (Buğrahan dk. 79), Cihan (Vural dk. 76)

Yedekler: Onur

Teknik Sorumlu: Kerem Menekşe

Goller: Ahmet Engin (dk. 12), Eysseric (dk. 57), Varga (dk. 60), Tarkan (dk. 77 pen.), Mortadha (dk. 86) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Vural (BÜ Alanya Kestelspor)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu