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Kasımpaşa eski Sportif Direktörü Nursal Bilgin kalp krizi geçirdi

Kasımpaşa eski Sportif Direktörü Nursal Bilgin kalp krizi geçirdi
Kasımpaşa eski Sportif Direktörü Nursal Bilgin kalp krizi geçirdi

Kasımpaşa’nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin, Kasımpaşa-Denizlispor mücadelesi sırasında tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin, Denizlispor müsabakasında kalp krizi geçirdi. Lacivert-beyazlı ekibin Denizlispor ile karşılaştığı maçta tribünde müsabakayı takip eden eski sportif direktör Nursal Bilgin, mücadelenin 55. dakikasında fenalaştı. Tribünde bulunan kalp damar cerrahı Opr. Dr. Cüneyt Şelli ilk müdahaleyi yaparken, müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan da sahaya ambulansın girmesi için maçı duraklattı. Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Kasımpaşa eski Sportif Direktörü Nursal Bilgin'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Bilgin, ambulansa bindirilirken Kasımpaşalı futbolcuların da tedirgin olduğu görüldü.

Bora Akyol - Uygar Aydın - Bozhan Memiş
 

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