Kasımpaşa- Fenerbahçe Canlı Anlatım

KASIMPAŞA 0-2 FENERBAHÇE

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İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'Dimitris Pelkas, golde asisti yapan oyuncu oluyor.

45'GOL!!! Fenerbahçe, Mame Thiam'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

41'Nazım Sangare'nin pasıyla topla buluşan Sinan Gümüş'ün ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

39'Doğucan Haspolat'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından farklı şekilde auta çıkıyor.

36'Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte topla buluşan Enner Valencia'nın vuruşunda top ağlarla buluşuyor. Ancak Enner Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

27' Kasımpaşa'da Anıl Koç'un ceza sahasının hemen önünden yaptığı vuruşta kaleci Altay, köşeye giden topu son anda çıkardı.

23' Kasımpaşa gole çok yaklaştı! Mert Hakan'ın hatalı pasında araya giren Sadiku topu ceza sahasında bulunan Hodzic'e aktardı. Hodzic'in pasında Alan ceza yayının üstünden topu farklı şekilde auta gönderdi.

14' Sol kanattan Mert Hakan'ın ortasında Kasımpaşa savunmasında seken topu önünde bulan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

7'Karşılaşmada ilk dakikalar itibariyle her iki takımda kontrollü oyunu tercih ediyor.

4'Mickael Tirpan'ın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU!

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Doğucan, Sadiku, Yusuf, Carius, Anıl, Hodzic

Fenerbahçe: Altay, Ozan Tufan, Sadık, Tisserand, Nazım, Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Sinan, Valencia, Thiam