Kasımpaşa - Fenerbahçe Maç Anlatımı

KASIMPAŞA 0-1 FENERBAHÇE

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

6. dakikada Rossi'nin pasında ceza sahası için sol çaprazında topla buluşan Zajc, bekletmeden uzak köşeye plase bir şut gönderdi. Kaleci Ertuğrul'un bakışları arasında top filelere gitti. 0-1

15. dakikada Fall'ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric göğsüyle düzeltip sert vurdu. Savunmaya da çarpan topu son anda kaleci Altay kornere çeldi.

18. dakikada atılan Kasımpaşa ceza sahasına atılan uzun pasta Spajic topu kontrol etmek istedi ancak kayarak topun kontrolünü kaybedince Berisha meşin yuvarlağa hakim oldu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

23. dakikada Zajc'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Rossi, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla auta çıktı.

24. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Mortadha'nın soldan ortasında ceza sahası içinde Hajradinovic kafayı vurdu ancak kaleci Altay gole izin vermedi.

36. dakikada soldan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Fall'ın vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Meşin yuvarlak Mortadha'nın önünde kalırken bu oyuncunun çaprazdan şutunda direkten dönen top oyun alanına geri döndü.

45+1. dakikada Morthada'nın soldan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Umut Bozok voleyle vuruşunu yaptı ancak kaleci Altay bu pozisyonda da gole izin vermedi.

45' İlk yarı sona erdi

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İLK 11'LER!

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Tarkan, Eren, Doğucan, Mamadou, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Umut.

FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Arda, Berisha.