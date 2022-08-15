Kasımpaşa Fenerbahçe Maç Anlatımı

KASIMPAŞA 0-3 FENERBAHÇE

Maç Anlatımı

1'Maç Başladı

3' Karşılaşma Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlığı sebebiyle bir süre durdu

3' Fenerbahçe sol kanattan Ferdi Kadıoğlu ile atak geliştirdi. Genç oyuncunun ceza sahasına ortasında King kafa vuruşunu yaptı, top kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.

5' Lincoln'ün savunma arkasına attığı derin topa hareketlenen Valencia, topu kaleci Ertuğrul'dan sıyırıp vuruşunu yaptı ancak top filelerle buluşmadı. Yardımcı hakem de pozisyon için bayrağını havaya kaldırdı.

7' Kasımpaşa Fenerbahçe yarı alanında Fall ile etkili gelmek istedi. Ferdi ile bire bir kalan 30 yaşındaki Senegalli sağ kanattan ortasını yaptı, kaleci Altay Bayındır topun sahibi oldu.

8' GOL! Fenerbahçe 8. dakikada Joshua King'in attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti. Sarı-Lacivertli ekip, hızlı atakla bir anda rakip yarı alana geçti. Joshua King, sol çaprazda aldığı topu kaleci Ertuğrul'dan kurtarıp boş kaleye ağlarla buluşturdu.Gol - Joshua King

16' Kasımpaşalı Emre Yeşilyurt, kendi yarı alanın son metrelerinde savunma arkasına sarkan rakibi Valencia'yı gole giderken yere düşürdü. Hakem Mete Kalkavan pozisyonda tereddütsüz kırmızı kartına başvurdu.Kırmızı Kart - Hasan Emre Yesilyurt

19' Kasımpaşa'da Emre'nin kırmızı kart görmesinin ardından Aytaç Kara savunma bölgesinde daha fazla görev almaya başladı.

22' Kasımpaşa'nın sağ beki rakip yarı alan taç çizgisi kenarında yan hakemle sözlü münakaşaya girdi ve sarı kartla cezalandırıldı.Sarı Kart - Florent Hadergjonaj

24' Miha Zajc, rakip yarı alanda King'den aldığı pasla şutunu çekti. Savunma Zajc'ın topunu kale önünde son anda uzaklaştırdı fakat Zajc topun çizgiyi geçtiğini iddia etti. Pozisyon sonrası VAR kontrolü yapıldı ancak hakem Mete Kalkavan atağın başında Zajc'ın rakibine faul yaptığını belirledi.

29' Kasımpaşa kaleyi merkezden gören noktada Eysseric ile serbest vuruş kazandı. Eysseric doğrudan kaleyi düşündü ancak top barajdan dışarı çıktı.

30' Fenerbahçe hızlı hücumlarla etkili gelmeye devam ediyor. Sol kanattan atak geliştiren Sarı-Lacivertlilerde King'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Valencia, rakibinin sağından dar açıda vuruşunu yaptı ama pozisyondan sonuç alamadı.

34' GOL! Fenerbahçe Valencia ile farkı 2'ye çıkarttı. Sarı-Lacivertliler, seri paslaşmalarla etkili geldi. Sağ çizgide topla buluşan Lincoln'ün ceza sahasına gönderdiği ortaya arka direkte Hadergjonaj'ın üstünde iyi yükselen Valencia, düzgün bir kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkaran golü buldu.Gol - Enner Valencia

45' GOL! Emre Mor Fenerbahçe adına 3. golü kaydetti.10 kişi mücadele eden rakibi karşısında Valencia'nın pasında ceza sahasında uzak direkte buluşan Emre Mor'un şık dokunuşu ile fark 3'e çıktı

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11'ler belli oldu

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graova, Petretta, Celina, Aytaç, Fall, Eysseric, Hajradinovic, Hasan Emre, Bahoken

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Emre, Arao, Zacj, Lincoln, King, Valencia