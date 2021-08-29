Kasımpaşa Galatasaray Maç Anlatımı

KASIMPAŞA 1-2 GALATASARAY
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
18. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası köşesinden çektiği sert şut kaleci Muslera'da kaldı.
19. dakikada sağ taraftan Barış Alper'in ceza alanına verdiği pasta penaltı noktası yakınlarında Kerem'in aşırtma vuruşu üstten auta gitti.
21. dakikada van Aanholt'un ceza sahası içi sol çaprazından verdiği pasta Cicaldau'nun altıpasın gerisinden yaptığı vuruşu kaleci Ertuğrul ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
27. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden pasında Diagne, altıpasın önünde topa dokunamayınca meşin yuvarlak dışarı çıktı.
32. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kerem'in son çizgiye inerek yaptığı ortada arkada direkte meşin yuvarlağı alan Morutan'ın rakibi eksilterek kale ağzına çıkardığı topa Cicaldau'nun dokunuşu ağlara gitti. 0-1
38. dakikada Diagne ile verkaça giren Morutan'ın Evren Elmalı'nın ayağından kaptığı topla ceza alanına girer girmez sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Ertuğrul'dan döndü. Meşin yuvarlağı penaltı noktası yakınlarında bulan Kerem'in vuruşu filelerle buluştu. 0-2
45+2. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında sağ kanattan topla hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına girerek içeriye çevirdiği topta Jörgensen, kale önünde müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
45'İlk yarı sona erdi.
46'İkinci yarı başladı
57' Çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Hadergjonaj, dar açıdan yaptığı düzgün vuruşta Muslera gole izin vermedi.
66' GOL! Taylan'ın hatasında topa sahip olan Yusuf pasını Umut Bozok'a aktardı. Umut ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Umut'un yaptığı şık vuruşta top ağlarla buluştu.Gol - Umut Bozok
65' Barış Alper yerini Babel'e bıraktı.Baris Yilmaz - Ryan Babel
62' Eren'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmadan dönen topa Yusuf Erdoğa'ın ceza yayının üstünden gelişine yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.
73' İlk golün asistini yapan Morutan yerini Feghouli'ye bıraktı.Olimpiu Morutan - Sofiane Feghouli
Sarı Kart 72' van Aanholt'a yaptığı müdahale sonucu Sadiku sarı kart gördü.Sarı Kart - Loret Sadiku
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KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Eren, Travnik, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Jorgensen.
GALATASARAY: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış, Kerem, Diagne.