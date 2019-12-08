İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kasımpaşa galibiyet hasretini 5 maça çıkardı

Kasımpaşa galibiyet hasretini 5 maça çıkardı
Kasımpaşa galibiyet hasretini 5 maça çıkardı

Süper Lig’de son 4 mücadelede galibiyeti bulunmayan Kasımpaşa, Beşiktaş'a 3-2 mağlup olarak galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Bu müsabaka ile lacivert-beyazlılar, ligdeki galip gelememe durumunu sona erdiremedi. Son 3 puanını ligin 9. haftasında İzmir deplasmanında Göztepe'ye karşı alan Paşa, siyah-beyazlılar karşısından puansız ayrılarak üst üste 5. haftayı da galibiyet sevinci yaşamadan kapattı. Öte yandan Paşa, ligde üst üste oynadığı 4 müsabakadan da puan alamamış oldu.

Kasımpaşa'nın yeni Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, lacivert-beyazlıların başındaki serüvenine kötü başlangıç yaptı. Havutçu aynı zamanda eski takımına karşı yenilmiş oldu.

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.