Kasımpaşa galibiyet hasretini 5 maça çıkardı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Bu müsabaka ile lacivert-beyazlılar, ligdeki galip gelememe durumunu sona erdiremedi. Son 3 puanını ligin 9. haftasında İzmir deplasmanında Göztepe'ye karşı alan Paşa, siyah-beyazlılar karşısından puansız ayrılarak üst üste 5. haftayı da galibiyet sevinci yaşamadan kapattı. Öte yandan Paşa, ligde üst üste oynadığı 4 müsabakadan da puan alamamış oldu.

Kasımpaşa'nın yeni Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, lacivert-beyazlıların başındaki serüvenine kötü başlangıç yaptı. Havutçu aynı zamanda eski takımına karşı yenilmiş oldu.

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu