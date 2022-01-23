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Kasımpaşa galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Kasımpaşa galibiyet serisini 5 maça çıkardı
Kasımpaşa galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Kayserispor’u 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, ligde üst üste 5. kez galibiyet sevinci yaşamış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, ligdeki galibiyet serini 5 maça çıkarmış oldu. Söz konusu süreçte Kasımpaşa, sahasında Altay'ı 2-1, Hatayspor'u ise 3-1 mağlup ederken, deplasmanda Giresunspor'u 2-0, Galatasaray'ı da 3-1'lik skorlarla geçti.

Paşa, son olarak da Kayserispor'u evinde 3-1 yenerek 5'te 5 yaptı ve 15 puanı hanesine yazdırdı. Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda mücadele edecek.

Bora Akyol
 

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