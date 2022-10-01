Kasımpaşa, Gaziantep'i tek golle geçti

Maçtan dakikalar

14. dakikada ceza sahası içi kale önünde kaleci Günay ve Gaziantep savunmasının uzaklaştırmak istediği pozisyonda karambol oluştu. Penaltı noktası yakınlarında boşta kalan topa Ben Ounes'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale önünde savunmadan döndü.

37. dakikada Eysseric'in ceza yayı içerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+4. dakikada Sagal'ın ceza sahası içi sol tarafında Ben Ounes'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Zorbay Küçük daha sonra VAR uyarısıyla penaltıyı iptal etti.

50. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topla buluşan Bahoken'in ceza sahası içine girip kaleci Günay ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Günay'dan oyun alanına döndü.

57. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Hajradinovic'in ortasında arka direkte Celina'nın sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

59. dakikada sağ çaprazdan Maxim'in ortaladığı topa kale önünde Pekhart'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul kornere gönderdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, İlker Takpak

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Tirpan, Fall, Hajradinovic (Graovac dk. 90+3 ?), Eysseric (Aytaç Kara dk. 83 ?), Celina (Ahmet Engin dk. 88 ?), Bahoken

Yedekler: Erdem Canpolat, Graovac, Donk, Yunus Mallı, Petretta, Turgay Gemicibaşı, Ali Sühan Demirel

Teknik Direktör: Şenol Can

Gaziantep Futbol Kulübü: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Tosca, Hanousek (Halil İbrahim Pehlivan dk. 81 ?), Furkan Soyalp (Abdulkadir Parmak dk. 59), Jevtovic, Sagal (Veliu dk. 73), Markovic (Figueiredo dk. 59), Maxim, Pekhart (Mirza Cihan dk. 81 ?)

Yedekler: Mustafa Bozan, Djiloboji, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Merkel

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Celina (dk. 57) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Eysseric, Serkan Reçber (Kasımpaşa) Markovic (Gaziantep Futbol Kulübü)

Bora Akyol - Samet Yalçın



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