Kasımpaşa Giresun deplasmanında 3 puana uzandı

Maçtan dakikalar
13. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında Tarkan'ın defansın arkasına yolladığı topa Ahmet Evin hareketlenerek ceza sahasına etkili bir orta kesti. Gelen topa Umut Bozuk kafayı vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü, dönen topu Ouannes ağlara yolladı. 0-1
21. dakikada Travnik'in ceza sahasına girerken çektiği şut kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
27. dakikada Giresunspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Okan Kocuk topu sektirdi, meşin yuvarlağı önünde bulan Travnik'in aşırma vuruşu üstten auta gitti.
29. dakikada maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Giresunspor'dan Pelupessy'yi Doğucan'a yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
41. dakikada Aziz Behich'in ara pasında topla buluşan Balde'nin şutunu kaleci Mahmut kornere çeldi. Zeki'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Diarra'nın kafa vuruşunda yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
55. dakikada Doğucan'ın yaklaşık 30 metreden kaleyi yokladığı pozisyonda top yandan auta gitti.
64. dakikada Giresunspor ceza sahasında yaşanan karambolde maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu 4 dakika sonra oyunu durdurup VAR'a gitti ve Balde'nin eline çarpan top nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Hadergjonaj topu ağlara gönderdi. 2-0
73. dakikada Alexis Perez'in yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutu kaleci Mahmut son anda kornere çeldi.
81. dakikada Zeki Yavru'nun arkadireğe kestiği topu Aziz Behich altı pasa çevirdi, İbrahima Balde bomboş pozisyonda topa dokunamadı.
85. dakikada Flavio'nun sol kanattan kestiği ortaya Umut Nayir kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey
Giresunspor: Okan, Hayrullah (Shapi dk. 65), Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Pelupessy, Flavio, Diabate (Champness dk. 82 ?), Zeki, Balde, Sergio (Umut dk. 74),
Yedekler: Onurcan, Göktan, Douglas, Fatih, Sergen, Arda, Furkan
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Kasımpaşa: Mahmut, Travnik (Fall dk. 77), Hajradinovic, Ben Quares (Donk dk. 77), Tarkan, Ahmet Emin (Varga dk. 46), Evren, Umut Dilan (Mehmet Fevzi dk. 89 ?), Brecka, Doğucan, Hadergjonaj
Yedekler: Erdem, Harun, Taha Veysel, Sarp, Hasan Emre
Teknik Sorumlu: Ümit Şengül
Goller: Ahmed Ben Quanes (dk. 12), Florent Hadergjonaj (dk. 65 pen.) (Kasımpaşa)
Kırmızı Kart: Joey Pelupessy (dk. 30) (GZT Giresunspor)
Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk - Mesut Erdoğan