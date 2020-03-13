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Kasımpaşa Göztepe Canlı İzle Bein Sports| Kasımpaşa Göztepe Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Kasımpaşa Göztepe Canlı İzle Bein Sports| Kasımpaşa Göztepe Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Kasımpaşa Göztepe Canlı İzle Bein Sports| Kasımpaşa Göztepe Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa Göztepe ile karşı karşıya geliyor. İşte bu zorlu maça dair detaylar...

Kasımpaşa Göztepe Canlı İzle... Süper Lig'in 26. haftasında heyecan bugün, 14, 15 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ile Göztepe karşılaşacak. Bu hafta derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Haftanın zirveyi ilgilendiren bir başka maçında ise Trabzonspor, Başakşehir'i konuk edecek. Hafta Antalyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.

Süper Lig'de 26. hafta programı şöyle:

Bugün 

20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Mart Cumartesi

14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 Mart Pazar

13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16 Mart Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya

Kasımpaşa Göztepe nasıl canlı izlenir?

Kasımpaşa Göztepe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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