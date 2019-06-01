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Kasımpaşa İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı
Kasımpaşa İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa ile bugün öğle saatlerinde 1 yıllık resmi sözleşme imzalayan İbrahim Üzülmez, imzadan 4 saat sonra İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı.

Kasımpaşa'da Mustafa Denizli'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan İbrahim Üzülmez'in İstanbul macerası sadece 4 saat sürdü. Öğle saatlerinde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde 1 yıllık resmi mukaveleye imza atan Üzülmez ile lacivert-beyazlı kulübün birlikteliği başlamadan bitti. İhlas Haber Ajansı'na özel açıklama yapan İbrahim Üzülmez, gelecek sezon planlaması konusunda kulüple anlaşamadıklarından dolayı mukaveleyi karşılıklı olarak feshettiklerini belirtti.  

4 saatlik Kasımpaşa serüveninin ardından Üzülmez, "Gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili sıkıntılar ortaya çıktı. Karşılıklı olarak yollarımızı ayırmak zorunda kaldık" dedi. 

Kasımpaşa'da Teknik Direktör şoku yaşanıyor. Gün içinde lacivert-beyazlıların 1 yıllık sözleşme imzaladığı Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayırdığı açıklandı. İmzaların atılmasından 4 saat sonra yaşanan şok ayrılığın ardından Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Kasımpaşa'dan ayrıldığı haberleri doğrulayarak, "Bazı şeylere biz de şaşırıyoruz. Türkiye gerçekleri şaşırmamak lazım. Toplantıdan çıktıktan sonra gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili sıkıntılar çıktı. Biz de gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili sıkıntı çıkınca yollarımızı karşılıklı olarak ayrıma kararı aldık” şeklinde konuştu.  

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