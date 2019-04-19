Kasımpaşa ile Bursaspor yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa evinde Bursaspor'u ağırladı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanattan Umut'un açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Sakho'nun şutunu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.

32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ertuğrul'un sağ tarafa havadan verdiği pasta topla buluşan Sakho'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

35. dakikada sol kanatta topla buluşan Trezeguet'in şutu direğin üstünden auta çıktı.

45+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hajradinovic'in sert şutu direğin yanından auta çıktı.

58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Saivet'in ceza sahası içine yerden verdiği pasta Lima'nın gelişine yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

60. dakikada sol kanatta topla buluşan Hafez'in ceza sahası içine açtığı ortada Trezeguet'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

62. dakikada sağ kanatta topu alan Yusuf'un ceza sahası içine çevirdiği ortada Saivet'in kafa vuruşunu kaleci Scufet oyun alanı içine çeldi.

65. dakikada sol kanattan topla ceza sahası içine giren Sakho'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78. dakikada ceza sahası dışından Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Youssef'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

78. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Furkan kaleci Scufet ile karşı karşıya kaldı. Pozisyon esnasında yerde kalan Furkan'a hakem Yaşar Kemal Uğurlu devam kararı verdi. Daha sonra VAR'dan uyarı alan hakem Uğurlu pozisyonu inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Aytaç meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Erdinç Sezertam

Kasımpaşa: Ramazan ? (Scufet dk. 28) , Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Popov, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic (Özgür dk. 89 ?), Karim Hafez (İlhan Depe dk. 76), Trezeguet, Perica

Yedekler: Eray, Hasan, Khalili, Eren Elmalı, Azad

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Bursaspor: Okan, Umut Meraş, Chedjou, Ertuğrul, Barış (Shehu dk. 90 ?), Aytaç, Saivet, Latovlevici, Lima (Furkan dk. 75), Yusuf (Tunay dk. 66), Sakho

Yedekler: Ataberk, Vergini, Kubilay, Umut Nayir, Onur, Burak

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Trezeguet (dk. 60) (Kasımpaşa), Aytaç (dk. 81) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Pavelka, Scufet (Kasımpaşa), Shehu (Bursaspor)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)