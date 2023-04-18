Kasımpaşa ile Kayserispor 26. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 17.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyetle haftaya 32 puanla 12. sıra başladı. Sarı-kırmızılılar ise 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 44 puanla 7. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 26. randevu

Kasımpaşa, Kayserispor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 25 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlıların 5 galibiyeti bulunurken, Kayseri ekibi 13 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 7 karşılaşmada ise puanlar paylaşıldı. İstanbul temsilcisinin, 29 golüne, Kayserispor 35 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi tek golle kazanan Çağdaş Atan'ın öğrencileri olmuştu.

Kasımpaşa deplasman karnesi

İstanbul temsilcisi, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta 3 galibiyet 1'i hükmen, 8 mağlubiyet ve 2'de beraberlik aldı. Topladığı 11 puanla dış sahadaki puan cetvelinde 12 sırada yer alan Paşa, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken, kalesinde 23 gole engel olamadı.

Paşa'da 2 sakat bulunurken, 3 futbolcu da kart sınırında

Kasımpaşa'da sakatlıklarını bulunan Sadik Ciftpinar, Ali Gholizadeh ve Mickael Malsa'nın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Lacivert-beyazlı ekipte 3 futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. Haris Hajradinovic, Fide Koita ve Stephane Bahoken ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 31. haftada içeride Konyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Hüseyin Göçek düdük çalacak

Kayserispor - Kasımpaşa maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Enes Gümüş



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