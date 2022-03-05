Kasımpaşa İzmir'den 3 puanla döndü

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in ara pasıyla defans arkasında topa buluşan Muleka, top sürerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayak içiyle yerden şutunu atan Muleka, topu sağ direk dibine çarptırarak topu filelere gönderdi. 0-1

7. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de, Ndiaye ceza sahası içi sağ çaprazında rakip savunmayla mücadeleye girdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topla buluşan Di Santo, yerden yaptığı vuruşla sağdan topu ağlarla buluşturdu. 1-1

15. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Moubandje'nin derin pasını ceza sahası içi sol çaprazından kontrol eden Tannane, müsait durumdaki Di Santo'ya pas verdi. Arjantinli oyuncu şutunu attı ancak top savunmadan sekerek kaleci Ertuğrul'da kaldı.

30. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de, Nidaye rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı içerisinde bekleyen Tannane'yi gördü. Tannane, şutunu attı ancak meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında, Eren'nin ceza sahası dışından attığı şutta meşin yuvarlak savunmaya çarparak Muleka'nın önünde kaldı. Topu sola çekerek kaleciden sıyrılan Muleka, sol ayağıyla attığı şutla takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti. 1-2

64. dakikada sol kanattan ceza yayına sokulan Kasımpaşalı Ouannes, yay üzerindeki Muleka'yı gördü. Muleka bekletmeden sol taraftaki Eysseric ile verkaç yaparak attığı şuttu golü buldu. Ancak gol öncesinde yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdığı için pozisyon gol değeri kazanmadı.

71. dakikada orta alandan yüklenen Kasımpaşa'da Donk'un uzun basında Atınç'tan topu kurtaran Muleka, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda müsait durumdaki Umut'a pas verdi. Umut, topa dokunarak ağlara gönderse de pozisyon Muleka'nın topu elle önünde aldığı gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

79. dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Muleka'nın çektiği şu savunmadan döndü. Seken topu kontrol eden Muleka, Umut'a pas verdi. Topla buluşan Umut, sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

81. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Halil'in çizgiye inerek kale önüne çevirdiği topa dokunan Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

83. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Eren'in ortasında ön direkte topla buluşan Ahmet, sol ayağıyla şutunu attı. Kaleci İrfan Can iki hamlede topu kontrol etti.

85. dakikada Göztepe'de Arslanagic'in uzun pasında ceza sahası sağ tarafında kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye, topu kalecinin solundan kaleye gönderdi. Ancak meşin yuvarlak sol direk dibinden oyun alanını terk etti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Bilal Gölen

Göztepe: İrfan Can, Arslanagic, Atınç (Yalçın dk. 80 ?), Wilker, Obinna, Aytaç (Soner dk. 80 ?), Kerim, Moubandje (Berkan dk. 80 ?), Nidaye, Tannane (Jahovic dk. 73), Di Santo (Halil dk. 46)

Yedekler: Piric, Lourency, Atakan, Tijanic, Murat

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Hajradinovic (Spajic dk. 90 ?), Eysseric (Aabid dk. 90 ?), Fall (Umut dk. 66), Ouannes, Muleka (Ahmet dk. 83 ?)

Yedekler: Erdem, Harun, Travnik, Brecka, Feyzi, Tunay

Teknik Direktör: Ümit Şengül

Goller: Muleka (dk. 6 ve dk. 48), Umut (dk. 79) (Kasımpaşa), Di Santo (dk. 7), Nidaye (dk. 81) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Aytaç, Wilker, Soner (Göztepe), Muleka, Ertuğrul, Tarkan (Kasımpaşa)

Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten

