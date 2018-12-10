Kasımpaşa Kayseri Canlı Skor | Kasımpaşa Kayseri Maçı Kaç Kaç?

Kasımpaşa Kayseri Maçı Kaç Kaç...Kayserispor, bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Karaman yönetimindeki sarı kırmızılılar, rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. İşte maça dair detaylar...

Geride kalan 14 haftada Ertuğrul Sağlam yönetiminde 3 galibiyet 3 beraberlik 8 yenilgi alan ve 12 puan toplayabilen Kayserispor, bugün Hikmet Karaman ile yeni bir sayfa açıyor. Sarı Kırmızılılar, Karaman ile ilk maçında sahadan puan veya puanlar alarak ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Kayserispor ile yeni bir sayfa açtık. İlk maçımızda kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.

4 eksik var

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bugün oynanacak müsabaka için hazırlıklarını tamamlayarak dün İstanbul'a giden Kayserispor oldukça hırslı. Saat 20.00'de oynanacak müsabakada güçlü rakibine direnç göstermek isteyen sarı kırmızılı takımda 4 eksik var. Ameliyat olan Sakıb Aytaç ile Oğuzhan Berber bugünkü maçta oynayamayacak. Ayrıca sakatlığı tamamen geçmeyen Rajko Rotman ile Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart neticesinde 4 sarı kart cezalısı olan Tiago Lopes de bugün takımdaki yerini alamayacak. Teknik Direktör Hikmet Karaman, kart cezası biten Atila Turan ile sakatlığı geçen Artem Kravets'i maç kadrosuna dahil edecek.

Serkan Çınar 19.kez düdük çalacak



Kasımpaşa ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakayı İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Serkan Çınar yönetecek.

Çınar bugüne kadar Kayserispor'un 18 maçında görev yaptı. Bu maçlarda Kayserispor 9 kez kazanırken 3 kez berabere kaldı 6 kez de mağlup oldu. Serkan Çınar, son olarak 2016-2017 sezonunda Kayserispor'un maçını yönetmişti. Serkan Çınar'ın yönettiği ve deplasmanda oynanan 9 müsabakada Kayserispor 4 kez kazanırken 4 kez mağlup oldu 1 kez de berabere kaldı.

Serkan Çınar 9.kez Kasımpaşa maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kasımpaşa 2 galibiyet 2 beraberlik 5 yenilgi elde etti. Serkan Çınar, ilk kez Kasımpaşa-Kayserispor maçında düdük çalacak. Bu maçta Çınar'ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mehmet Salih Mazlum yapacak.