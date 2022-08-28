Kasımpaşa ligde ilk galibiyeti aldı!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ taraftan Hadergjonaj'ın içeri çevirdiği topla ceza sahası dışı sağ tarafında buluşan Hajradinovic'in kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

10. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'dan döndü. Dönen topu takip eden Lobjanidze'nin dar açıdan tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kendisine çarparak auta gitti.

19. dakikada sağ taraftan Hadegjonaj'ın yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde Eysseric'in direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

36. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Celine'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Hajradinovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

41. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Eysseric'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Bahoken'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erce'den oyun alanına döndü.

44. dakikada sol kanatta topla buluşan Celina'nın ortasında Fall kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlağı kaleci Erce oyun alanına çeldi.

75. dakikada Adekugbe'nin sol taraftan orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

81. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Varga'nın plase şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul kontrol etti.

89. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında oluşan karambolde Varga'nın vuruşunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Turgay Gemicibaşı (Aytaç Kara dk. 74), Fall, Hajradinovic (Bruma dk. 85 ?), Eysseric (Ahmet Engin dk. 74), Celina (Oğuzhan Efe Yılmaz dk. 82 ?), Bahoken (Erdem Çetinkaya dk. 85 ?)

Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Yunus Mallı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Berat Kalkan

Teknik Direktör: Şenol Can

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 78), Vranjes (Varga dk. 46), Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro (Onur Ergün dk. 75), Aabid (Muhammed Mert dk. 75), Lobjanidze, El Kaabi, Sadık Baş (Recep Burak Yılmaz dk. 46)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Musa Çağpıran, Saint Louis, Burak Öksüz, Engin Can Aksoy

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Hajradinovic (dk. 36) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Turgay Gemicibaşı, Ahmet Engin, Fall (Kasımpaşa), Recep Burak Yılmaz (Hatayspor)

Bora Akyol - Samet Yalçın

