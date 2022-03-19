Kasımpaşa Malatya'da kazandı, seriyi sürdürdü

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

14. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Mortadha'nın ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

20. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı korner atışında topa yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

25. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında topu alan Dicko'nun sert vuruşunda kaleci Ertuğrul son anda dokunarak topu kornere çeldi.

29. dakikada tek pasla ceza sahasına sokulan Kasımpaşa'da savunmanın arasında topla buluşan Mortadha'nın dönerek sağ ayak içiyle vurduğu top kalenin sol direğine çarparak auta çıktı.

31. dakikada Kasımpaşa'da sağ kanatta başlayan atakta Hadergjonaj'ın pasında topu alan Muleka'nın kaleye gönderdiği topu kaleci Ertaç son anda çelerek gole engel oldu.

32. dakikada Yeni Malatyaspor'da Donsah'ın savunma arkasına yolladığı topu kontrol eden Tetteh'in kaleye çektiği sert şutu Ertuğrul ayağıyla son anda engelleyerek gole izin vermedi.

39. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan gelişen atağında Umut Bozok ile duvar pası yaparak savunmanın arkasına sarkan Eysseric'in yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ çaprazdan Jospin'in pasıyla topla buluşan Tetteh'in sert şutu üst direğe çarparak oyun alına geri döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

71. dakikada Kasımpaşa'da orta alanda topu alan Eysseric'in savunma arkasına yolladığı pas ile topu alan Muleka, sol ayağı ile vurduğu şutta topu ağlara gönderdi. 0-1

74. dakikada orta sahada topu kapan Umut'un ileri taşıdığı topu Ahmet'e verdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ahmet, sağ ayağıyla yakın köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

79. dakikada 2-0 geriye düşen Yeni Malatyaspor'da tribündeki taraftarlarla tartışan Sadık, oyundan alınmasını isteyerek saha kenarına yürüdü. Rakip futbolcuların arya girerek engellemek istediği Sadık daha sonra yerini Awuku'ya bıraktı.

85. dakikada sol kanattan atağa çıkan Kasımpaşa'da savunma arkasına sarkan Umut'un şutunda kaleci Ertaç'tan dönen top Ahmet'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Ertaç gole izin vermedi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Şansalan, Ekrem Kan, Mehmet Salih Mazlum

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeffane, Sadık (Awuku dk. 80 ?), Campi, Haddadi, Azubuike, Mustafa, Donsah, Rahman Buğra (Jospin dk. 35), Dicko, Tetteh (Kenan dk. 65)

Yedekler: Abdulsamed, Ahmet Eyüp, H.Osman, Barış, Atakan, Mert Miraç, Muhammed Emin

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Kasımpaşa: Mahmut, Hadergjonac, Donk, Spajic (Brecka dk. 81 ?), Ben Ouanes, Doğucan, Muleke (Aabid dk. 88 ?), Hajradinovic (Tunay dk. 88 ?), Eysseric, Mabil (Ahmet Emin dk. 58), Umut

Yedekler: Erdem, Harun, Michal Travnik, Mehmet Fevzi

Teknik Direktör: Ümit Şengül

Goller: Muleka (dk. 71), Ahmet (dk. 74) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Jospim (Y. Malatayaspor)

Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa

