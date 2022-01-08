Kasımpaşa rahat kazandı

Maçtan Dakikalar
2' Sağ taraftan Ben Ouannes'in sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Eysseric'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
6' Ahmet Engin'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Umut Bozok'un plase şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
19' Diouf'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kamara'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
50' Ceza sahası içi sağ çaprazında oluşan karambolde kale önünde Travnik'in yaptığı vuruşta top filelere gitti. 3-0
67' Kamara'nın sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Muhammed Mert'in yaptığı kafa vuruşunda Hadergjonaj çizgi üzerinde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
75' Sol taraftan Saint- Louis'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde topu kontrol eden Onur Ergün'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
----------------------
Hakemler: Sarper Barış Saka, Ata Yıldırım, Mehmet Salih Mazlum
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 90+1 ?), Hajradinovic, Ahmet Engin, Eysseric (Travnik dk. 35), Ouannes (Yusuf Erdoğan dk. 74), Umut Bozok
Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Sadiku, Sakıb Aytaç, Varga, Hasan Emre Yeşilyurt, Anıl Özçelik
Teknik Sorumlu: Sami Uğurlu
Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Sadık Baş, Fatih Kuruçuk, Falette (Burak Öksüz dk. 46), Bülent Cevahir (Kamil Ahmet Çörekççi dk. 46), Kamara, Sackey (Onur Ergün dk. 46), Saint- Louis, Lobzhanidze (Bertuğ Yıldırım dk. 88 ?), Muhammed Mert (Mehdi dk. 69), Diouf
Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Gökdeniz Kurşunoğlu, Eray Akar, Osman Can Güleryüz
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Eysseric (dk. 2), Umut Bozok (dk. 6), Travnik (dk. 50) (Kasımpaşa), Onur Ergün (dk. 75) (Hatayspor)
Sarı kart: Travnik (Kasımpaşa)