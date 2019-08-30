Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında bulunan Mame Thiam'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Khalili'nin vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

23. dakikada Kitsou'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında arkada direkte iyi yükselen İlhan'ın kafa vuruşunda kaleci Fatih'i aşan meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

25. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında arkada direkte topla buluşan Yusuf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

28. dakikada Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

31. dakikada Ankaragücü savunması topu uzaklaştırmak isterken topu önünde bulan Khalili'nin ceza yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Korcan'dan dönen topu ceza sahası sol çaprazda alan Hazef'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya çıktı.

34. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan ortasında arkada direkte bulunan Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

36. dakikada Yusuf, Hajradinovic ile paslaşarak ceza sahası girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Mustafa Pektemak sağ kanattan pasında ceza sahası içinde pasını Aytaç'a aktardı. Aytaç'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Mame Thiam'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

80. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası içine girip sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Korcan'da kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Bilal Gören

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç, Khalili (Tobias Heintz dk. 76), Hajradinovic, Mame Thiam, Yusuf Erdoğan (Ricardo Quaresma dk. 46), Mustafa Pektemek (İlhan dk. 68)

Yedekler: Ramazan, Veigneau, Çağtay, Furkan, Uğurcan, Jorge Fernandes, Özgür Çek

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Taigo Pinto, Sedat (Faty dk. 72), Moke (Yalçın dk. 86 ?), Aydın (Sadaev dk. 64), İlhan, Canteros, Dever Orgill

Yedekler: Furkan, Cebrail, Alihan, Ahmet Can, Ender, Mehmet, Hasan Kaya

Teknik Sorumlu: Adnan Erkan

Gol: İlhan (dk. 23) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Karim Hafez (Kasımpaşa), Aydın, İlhan, Pinto, Faty, Sadaev (Ankaragücü)

Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın

