Kasımpaşa TS Canlı İzle Bein Sports| Kasımpaşa Trabzon Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Kasımpaşa TS canlı izle,Kasımpaşa TS şifresiz izle Az Tv İdman Tv Justin Tv Netspor maçı veriyor mu? Trabzonspor bu sezon İstanbul'da oynadığı 3 lig maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Ligde yaptığı son 6 maçtan puansız ayrılan Kasımpaşa ise bordo-mavilileri yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.İşte mücadeleye ile ilgili ilişkin tüm detaylar...

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL İLK 11'LERİ ŞU ŞEKİLDE;

Kasımpaşa: Scuffet, Veigneau, Ben Youssef, Veysel, Hafez, Sadiku, Pavelka, Trezeguet, Tarkan, Hajradinovic, Perica

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Yusuf, Anthony, Rodallega

Trabzonspor rotayı lige çevirdi

Ziraat Türkiye Kupasına veda eden Trabzonspor, rotayı Spor Toto Süper Lig'e çevirdi. Bu sezon Avrupa bileti almak isteyen bordo-mavililer alacağı seri galibiyetlerle hedefine ulaşmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında deplasmanda Ümraniyespor'a 3-1 yenilerek kupaya veda eden Trabzonspor'da gözler lige çevrildi. Kupada final oynayarak Avrupa bileti almak isteyen Karadeniz ekibi, bu hedefinden uzaklaşmasının ardından bütün umudunu lige bıraktı. Deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak moral bulmak isteyen bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman da morali bozuk olan oyuncularını toparlamaya çalışıyor. Oyuncularıyla maçtan sonra görüşme yapan tecrübeli teknik adam artık önlerinde sadece lig mücadelesinin kaldığını hatırlatarak, herkesin gereken dersleri çıkartmasını isteyerek, lig sonunda verecekleri mücadeleyle nerede olacaklarına kendilerinin karar vereceğini vurguladı.

Abdülkadir Parmak: "Savaşmaya devam edeceğiz"

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdulkadir Parmak, kupaya veda etmenin üzüntüsünü yaşadıklarını paylaştı. Parmak, "Kupaya veda ettiğimiz için bizden bekleneni karşılayamadığımız için taraftarlarımız kadar bizlerde üzgünüz. Hatalarımızdan ders çıkarıp önümüze bakmamız gerekiyor. Daha önümüzde çok önemli maçlar var. Toparlanıp, elimizden geleni yapıp, hak ettiğimiz bize yakışan yerde ligi bitirmeyi başarırız. Biz bize yeteriz. Savaşmaya devam" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa Trabzonspor nasıl canlı izlenir?

Kasımpaşa Trabzonspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.Mücadele Az TV İdman TV ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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