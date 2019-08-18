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Kasımpaşa TS Canlı İzle Bein Sports| Kasımpaşa Trabzonspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Kasımpaşa TS Canlı İzle Bein Sports| Kasımpaşa Trabzonspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Kasımpaşa TS Canlı İzle Bein Sports| Kasımpaşa Trabzonspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Süper Lig’de Kasımpaşa, bugün Trabzonspor’u ağırlayacak. Lig tarihinde 21. kez karşı karşıya gelecek olan iki ekip arasında oynanan maçlarda Trabzonspor’un rakibine karşı 9’a 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.İşte bu zorlu müsabakaya dair tüm detaylar...

Kasımpaşa TS Canlı İzle... Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında konuk edeceği Trabzonspor maçıyla başlayacak. 1960-61 sezonundan sonra ilk kez sezona taraftarının önünde başlayacak olan lacivert-beyazlılar, son 4 sezonda ilk maçlarda 3 galibiyet, 1 de mağlubiyet çıkardı. Lig tarihinde Trabzonspor ile 20 kere karşılaşan İstanbul temsilcisi, bu maçlarda 9 mağlubiyet, 5 de galibiyet aldı. Tarafların aralarındaki 6 maç da berabere bitti.

Paşa sezona yine Kemal Özdeş ile başlıyor

Geçtiğimiz sezona Teknik Direktör Kemal Özdeş ile başlayan Kasımpaşa, ilk 7 haftada 12 puan toplamasına rağmen tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırmış ve takımı Mustafa Denizli'ye emanet etmişti. İstanbul temsilcisinde göreve tekrar gelen Özdeş, teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor ile oynadığı 8 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi. Bordo-mavililere karşı tek galibiyetini 2017-18 sezonunda deplasmanda alan Kemal Özdeş, diğer maçlarda ise 2 beraberlik, 5 de mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

6 yeni oyuncu siftah peşinde

Lacivert-beyazlıların bu sene renklerine bağladığı Mustafa Pektemek, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Fatih Öztürk ile Jorge Fernandes, Teknik Direktör Kemal Özdeş tarafından görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta Kasımpaşa forması giyecek.

Bugün 21.45'te Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan Kasımpaşa-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.  

Kasımpaşa Trabzonspor nasıl canlı izlenir?



Kasımpaşa Trabzonspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. 

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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