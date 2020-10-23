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Kasımpaşa'da 2 futbolcu korona virüse yakalandı

Kasımpaşa'da 2 futbolcu korona virüse yakalandı
Kasımpaşa'da 2 futbolcu korona virüse yakalandı

Kasımpaşa Kulübü iki futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

 

Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek olan Kasımpaşa'da 2 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. İstanbul ekibi, oyuncuların izolasyon, tedavi ve takip protokollerinin başladığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız korona virüs testlerinin neticesinde, 2 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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