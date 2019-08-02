İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kasımpaşa'da bıçaklı kavga

Kasımpaşa'da bıçaklı kavga
Kasımpaşa'da bıçaklı kavga

İstanbul Kasımpaşa'da çıkan kavgada bir kişinin bıçaklandığı anlar kameralara yansıdı.

Kasımpaşa’da bıçaklı kavga - Tıkla İzle

Olay, önceki gün Kasımpaşa Camikebir Mahallesi Bülent Demir Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taraflar cadde üzerinde tekme tokat kavga etmeye başladı. Kavga esnasında bir şahıs bıçaklanarak yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, kavga anları bir kafenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, birkaç kişinin bir kişiye saldırdığı ve yumrukların konuştuğu anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında ise kafede bulunan kişilerin olan biteni korku içinde izlediği görülüyor.  

Emrah Kuş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.