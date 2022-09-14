Kasımpaşa'da ilginç hırsızlık: Kadın hırsızlar eczaneden ilacı böyle çaldı

Olay, 8 Eylül Pazartesi günü Kasımpaşa Kızılay Meydanı'ndaki bir nöbetçi eczanede gerçekleşti. İki şüpheli kadın yanlarında bir çocukla birlikte müşteri gibi eczaneye girdi. İki kadından biri alışveriş yaparak görevliyi oyalamaya çalışırken, diğer kadın ise ters tarafa doğru yöneldi. Yanlarında bulunan çocuğun da sağa sola hızlıca hareket etmesiyle çalışanın dikkatinin dağıldığını gören kadın, çaldığı ilacı başından çıkardığı örtünün içine sakladı. Bir çalışanın içeri girmesiyle panikleyen şüpheli, telefonunu çıkartarak dikkatleri üzerine çekmemeye çalıştı. Alışveriş yapan diğer kadın ise arkadaşının paniklediğini fark edip alışverişini bitirerek onunla birlikte dışarı çıktı. Dışarı çıktıktan sonra iki kadın hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra ilaçlardan birinin eksik olduğunu fark eden işyeri sahibi ve çalışanları güvenlik kamerasını izledi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

“Başörtüsüyle ilacı gizledi”

Eczacı Adnan Dağ o gün nöbetçi olduklarını anlatarak, “O gün biz nöbetçiydik. Yoğunluk tam da hafiflemişti. İki bayan, bir de çocuk içeri girdi. Bayanlardan bir tanesi bayağı pahalı ürünlerden almaya çalışıyordu, alışveriş yapıyordu. Biz onunla ilgilenirken yanında bulunan kapalı bayan arkadaş vitamin şurubunu alarak aşağı doğru indirdi ve ardından başörtüsüyle aldığı ilacı gizledi. Tabii o anda da burada çalışan diğer arkadaşımız içeri girince o tedirgin oldu. Onu fark ettiğini sandı ve telefonuyla oynamaya başladı. Ardından çocukla beraber kapının önünden dışarı çıktılar. Birlikte geldikleri diğer kadın da alışverişini yapıp parasını ödedi. Ucuz bir şeyler aldı. Ardından birlikte uzaklaştılar. Şu anda bayan arkadaşlar geliyor. İki kişiler ve özellikle şu kapalı olan bayana dikkat ediyoruz. Diğer bayan alışveriş yapıyor. Birkaç şey istiyor çokta pahalı olmayan. Biz tabii onunla ilgileniyoruz. O sırada çocukta sağa sola saldırıp dikkat çekiyor. Bu sırada kadın oradan hemen bir ilaç kutusunu alıyor. Biz onu fark etmiyoruz o sırada" dedi.

“Birlikte bir çeteler”

Hırsızlığı gerçekleştiren kadınların bir çete olabileceklerini dile getiren Dağ, “Aldığı ilacı hemen eşarbının içine koyuyor. Ardından bir şeyle oyalanıyor gibi gözükmek için telefonunu çıkarıyor. Diğer kadın da fark ediyor onun ilacı aldığını. Birlikte bir çeteler çünkü. Ondan sonra bizim diğer arkadaş gelecek. Onu görünce birden tedirgin oluyor. Ardından yavaş yavaş telefonla oynayarak dışarı çıkıyor. Diğer bayan da alışverişini bitirdikten sonra hiç arkalarına bakmadan uzaklaşıyorlar. Bu ilaçları muhtemelen daha farklı bir yere düşük fiyata satıyordur. Gece de bu tür olaylar oluyor. Daha önce de bu tarz olaylara maruz kaldık. Birkaç defa denk geldik. O zamanlar yeltendiler ama olmadı. Fakat bu sefer gözümüzden kaçtı” dedi.

Murat Horoz

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