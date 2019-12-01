Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Kasımpaşa'da flaş ayrılık yaşandı. Lacivert-beyazlıların son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Kemal Özdeş döneminin sona erdiği belirtildi. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.

Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz."

İkinci dönemi de sona erdi

Kasımpaşa'da daha önce de bir ayrılık yaşayan Teknik Direktör Kemal Özdeş'in ikinci Kasımpaşa serüveni de noktalandı. Geçen sezonun 7. haftasında lacivert-beyazlılarda ayrılık yaşayan Özdeş, yerini Mustafa Denizli'ye bırakırken, 2019-2020 sezonu öncesinde yeniden Kasımpaşa'nın teknik patronu olmuştu. Deneyimli teknik adamın ikinci kez başına geçtiği Kasımpaşa ile ligin 13. haftasında yollarını ayırdı.