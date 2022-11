Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Teknik Direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Teknik Direktör Şenol Can, Kasımpaşa'nın başında 11 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.