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Kasımpaşa'da sokak ortasında çatışan zanlılar yakalandı

Kasımpaşa'da sokak ortasında çatışan zanlılar yakalandı
Kasımpaşa'da sokak ortasında çatışan zanlılar yakalandı

Kasımpaşa'da sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da dün meydana gelen olayda 4 şahıs ile 1 kişinin silahlı çatışması güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini izleyen zanlıların kimliklerini tespit etti. Olaya karışan M.B, E.B. ve K.C.T. isimli şahıslar ile yanlarında bulunan H.A. isimli şahıs, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki ifade işlemleri devam ediyor.

Sadık Kahraman

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