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Kasımpaşa'da Tunay Torun'un sözleşmesi uzatıldı

Kasımpaşa'da Tunay Torun'un sözleşmesi uzatıldı
Kasımpaşa'da Tunay Torun'un sözleşmesi uzatıldı

Kasımpaşa, Tunay Torun'un sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunay Torun'un sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün formasını başarıyla terleten oyuncumuz Tunay Torun ile 2023 yılına kadar sözleşme yenilenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kariyeri boyunca 117 kez Kasımpaşa forması giyen Tunay Torun, geride bıraktığımız sezonda lacivert-beyazlılar ile çıktığı 9 karşılaşmada toplam 117 dakika forma şansı bulurken 2 asist yaptı.

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