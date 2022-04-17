Kasımpaşa'dan Adana Demirspor'a farklı tarife!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Tunay Torun'un ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta kaleci Muric başarılı oldu. Dönen topa Fall'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

11. dakikada Adana Demirspor ceza alanından topu uzaklaştırmak isterken Mortadha sol çaprazda Samet'ten topu kaptı. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisine gönderdiği pasta Hajradinovic'in gelişine vuruşunu Tayyip araya girerek kornere çeldi.

11. dakikada Kasımpaşa'nın sağ taraftan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Tunay'ın içeriye ortasında Donk'un kafa vuruşu savunmadan döndü. Topu tekrar alan Donk'un ikinci şutu da defanstan oyun alanına geri geldi. Dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Doğucan vuruşunu savunmada Rassoul karşıladı. Ancak pozisyonu takip eden Doğucan ikinci vuruşta ağları sarstı. 1-0

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin kaleyi karşısına alıp ceza yayı gerisinden çektiği sert şutu kaleci Ertuğrul sol köşeden tokatlayarak kornere gönderdi.

45+1. dakikada topla hızlı çıkan Muleka sağdan bindiren Hadergjonaj'ı gördü. Bu futbolcu ceza alanına girer girmez topu tekrar Muleka'ya gönderdi. Muleka'nın penaltı noktası yakınlarından bekletmeden yerden vuruşunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. 2-0

45+3. dakikada Balotelli'nin orta sahada Doğucan ile girdiği ikili mücadelede rakibine yaptığı sert müdahale sonrası hakem Kadir Sağlam, Balotelli'ye kırmızı kart gösterdi.

53. dakikada Fall, Belhanda'nın müdahalesiyle ceza sahası içi sağ çaprazında yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Hadergjonaj'ın vuruşunu kaleci Muric sağına uzanarak iki hamlede kontrol etti.

63. dakikada rakip yarı sahada meşin yuvarlakla bulaşan Fall, sağ kanatta bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girmeden ara pasını Muleka'ya gönderdi. Bu oyuncunun ceza alanı sağ çaprazından vuruşu ağlarla buluştu. 3-0

72. dakikada Eysseric, Mustafa Kapı'nın müdahalesiyle ceza alanında yerde kalınca hakem Kadir Sağlam bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

73. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Umut Bozok, kaleci Muric'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Ata Yıldırım

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest (Spajic dk. 18), Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Umut Bozok dk. 67), Fall, Tunay Torun (Aabid dk. 57), Hajradinovic, Mortadha (Eysseric dk. 67), Muleka

Yedekler: Harun Tekin, Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Travnik, Mabil, Ahmet Engin

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Assombalonga dk. 46), Stambouli (Djokovic dk. 72), Gökhan İnler (Alper Uludağ dk. 46), Yunus Akgün, Belhanda (Mustafa Kapı dk. 72 ?), Vargas (Akintola dk. 60), Balotelli

Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Simon Deli, Sinan Kurt, Erhun Öztümer

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Doğucan Haspolat (dk. 11), Muleka (dk. 45+1 ve 63), Umut Bozok (dk. 73 pen.) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Balotelli (dk. 45+3) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Hadergjonaj (Kasımpaşa), Rassoul (Adana Demirspor)

Uygar Aydın - Bozhan Memiş - Samet Yalçın

