Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a soğuk duş!

Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
10. dakikada Luckassen'in pasında Thelin'in topla buluştu. Thelin'in ara pasında Hajradinovic ceza yayı üzerinde topa sahip oldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.
19. dakikada Necip'in hatalı pasında topu kapan Varga, meşin yuvarlağı Aytaç'la buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0
27. dakikada Varga'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Haddadi'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
29. dakikada Varga'nın hatalı pasında topla buluşan Larin, ceza yayı üzerinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Larin'in vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
38. dakikada sol taraftan Varga'nın yaptığı ortada arka direkte Koomson'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.
44. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Ljajic'in ortaya çevirmek istediği top savunmaya çarparak yükseklik kazandı. Kale önünde havalanan topa Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45' İlk yarı sona erdi
46'İkinci yarı başladı
55' Kasımpaşa'da Thelin, Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyonun ceza sahası dışında olduğuna hükmetti. VAR'ın uyarısının ardından hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
56' Thelin'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.
69' N'Koudou'nun sol çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
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KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Rosier, Ljajic, N'Koudou, Larin.