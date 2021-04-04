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Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a soğuk duş!

Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a soğuk duş!
Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a soğuk duş!

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Karşılaşma ev sahibi Kasımpaşa'nın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

10. dakikada Luckassen'in pasında Thelin'in topla buluştu. Thelin'in ara pasında Hajradinovic ceza yayı üzerinde topa sahip oldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.

19. dakikada Necip'in hatalı pasında topu kapan Varga, meşin yuvarlağı Aytaç'la buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Varga'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Haddadi'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29. dakikada Varga'nın hatalı pasında topla buluşan Larin, ceza yayı üzerinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Larin'in vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

38. dakikada sol taraftan Varga'nın yaptığı ortada arka direkte Koomson'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.

44. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Ljajic'in ortaya çevirmek istediği top savunmaya çarparak yükseklik kazandı. Kale önünde havalanan topa Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45' İlk yarı sona erdi

46'İkinci yarı başladı

55' Kasımpaşa'da Thelin, Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyonun ceza sahası dışında olduğuna hükmetti. VAR'ın uyarısının ardından hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

56' Thelin'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

 69' N'Koudou'nun sol çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

 

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KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Rosier, Ljajic, N'Koudou, Larin.

69'N'Koudou'nun sol çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
69'N'Koudou'nun sol çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

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